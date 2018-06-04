Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Теги перуджефферсон фарфан

Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018Федерация футбола Перу представила окончательный состав сборной страны на ЧМ-2018. 

В список футболистов, едущих на мундиаль, вошел нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

вратари: Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК");

защитник: Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария("Пуэбла", Мексика),

полузащитники: Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена​ ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун("Орландо Сити", США);

нападающие: Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан("ЛОКОМОТИВ", Россия).

На групповом турнире российского Чемпионата Мира перуанцы сыграют с командами Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).

Читайте: Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов