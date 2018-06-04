Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Федерация футбола Перу представила окончательный состав сборной страны на ЧМ-2018.

В список футболистов, едущих на мундиаль, вошел нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

вратари: Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК");

защитник: Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария("Пуэбла", Мексика),

полузащитники: Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена​ ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун("Орландо Сити", США);

нападающие: Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан("ЛОКОМОТИВ", Россия).

На групповом турнире российского Чемпионата Мира перуанцы сыграют с командами Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).

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