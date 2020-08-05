Фарфан попрощался с "Локомотивом"

Теги локомотив москваджефферсон фарфан

Фарфан попрощался с "Локомотивом"

Форвард Джефферсон Фарфан опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из московского "Локомотива".

"Спасибо, "Локомотив". Прошло три с половиной года. Чемпионство, 2 Кубка и Суперкубок России. У меня остались воспоминания, которые я не забуду, и благодарность "Локомотиву" за это замечательное приключение. Оказаться в другой стране и новом клубе всегда непросто, но в "Локомотиве" и в Москве я чувствовал себя как дома. Все стороны хотели продолжить сотрудничество, но, к сожалению, футбол таков, что иногда нужно принимать решения и искать другие пути, которые приведут к желаемому.

Спасибо всем в клубе за поддержку. Спасибо одноклубникам и друзьям, тренерам, физиотерапевтам, сотрудникам, совету директоров и президенту, а также всем фанатам, которые всегда поддерживали меня. Спасибо всем за каждый прожитый момент. "Локомотив" навсегда останется в моём сердце", - написал Фарфан.

У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.

Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Локомотив" согласовал трансфер нападающего "Бордо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов