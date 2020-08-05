Фарфан попрощался с "Локомотивом"

Форвард Джефферсон Фарфан опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из московского "Локомотива".

"Спасибо, "Локомотив". Прошло три с половиной года. Чемпионство, 2 Кубка и Суперкубок России. У меня остались воспоминания, которые я не забуду, и благодарность "Локомотиву" за это замечательное приключение. Оказаться в другой стране и новом клубе всегда непросто, но в "Локомотиве" и в Москве я чувствовал себя как дома. Все стороны хотели продолжить сотрудничество, но, к сожалению, футбол таков, что иногда нужно принимать решения и искать другие пути, которые приведут к желаемому.

Спасибо всем в клубе за поддержку. Спасибо одноклубникам и друзьям, тренерам, физиотерапевтам, сотрудникам, совету директоров и президенту, а также всем фанатам, которые всегда поддерживали меня. Спасибо всем за каждый прожитый момент. "Локомотив" навсегда останется в моём сердце", - написал Фарфан.

У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.

Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

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