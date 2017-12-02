Фарфан признан лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре
Хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан стал лучшим футболистом команды в прошлом месяце.
Отметим, что игрок был единственным претендентом, за него проголосовали 10 021 человек, а против - 804 человека.
Напомним, что Фарфан в ноябре отметился забитыми мячами в матчах с "Шерифом" и "Копенгагеном" в Лиге Европы. Также его гол принес победу в игре против "СКА-Хабаровск". Кроме того, Фарфан сделал ассист в матче с ЦСКА и забил гол, который вывел сборную Перу на ЧМ-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|19
|19
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12