Фарфан признан лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре

Хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан стал лучшим футболистом команды в прошлом месяце.

Отметим, что игрок был единственным претендентом, за него проголосовали 10 021 человек, а против - 804 человека.

Напомним, что Фарфан в ноябре отметился забитыми мячами в матчах с "Шерифом" и "Копенгагеном" в Лиге Европы. Также его гол принес победу в игре против "СКА-Хабаровск". Кроме того, Фарфан сделал ассист в матче с ЦСКА и забил гол, который вывел сборную Перу на ЧМ-2018.

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