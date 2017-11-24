Атакующий полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний перуанец стал победителем голосования болельщиков, набрав 41 процент голосов. В борьбе за награду он опередил форварда "Милана" Андре Силву (25%) и хавбека "Славии" Йозефа Гушбауэра (14%).

Отметим, что в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Фарфан забил два гола в ворота датского "Копенгагена".

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