Фарфан пробежался босиком по снегу

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Фарфан пробежался босиком по снегу

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прогулялся босиком по снегу.

Футболист выложил пробежку в своем Instagram.

Видео: Фарфан бегает по снегу.

Напомним, что за последние недели 33-летний Фарфан преодолел 60 тысяч километров ради матчей "Локомотива" и сборной Перу.

В этом сезоне хавбек провел 19 матчей за "Локо", забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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