Фарфан пробежался босиком по снегу

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прогулялся босиком по снегу.

Футболист выложил пробежку в своем Instagram.

Видео: Фарфан бегает по снегу.

Фарфан гуляет по снегу ❄ Босиком pic.twitter.com/BNqDpo3Fn1 — СЭ Футбол (@football_se) 28 ноября 2017 г.

Напомним, что за последние недели 33-летний Фарфан преодолел 60 тысяч километров ради матчей "Локомотива" и сборной Перу.

В этом сезоне хавбек провел 19 матчей за "Локо", забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Семин: "Мы побывали в Хабаровске в настоящей русской зиме". | http://soccernews.ru