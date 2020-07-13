Фарфан прокомментировал своё возвращение на поле спустя 13 месяцев

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Фарфан прокомментировал своё возвращение на поле спустя 13 месяцев

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями после матча с "Уфой" (1:1), который стал для него первым за 13 месяцев. 

"Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной - нашим испанцам физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали моё восстановление более лёгким.

О завершении карьеры не задумывался. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль - поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде", - сказал 35-летний перуанец.

С июня прошлого года Фарфан восстанавливался после травмы хряща коленного сустава. В матче с "Уфой" форвард вышел на замену и спустя 12 минут забил гол.

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