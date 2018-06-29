Фарфан, Промес и Кокорин вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ в сезоне 2017/18

Теги квинси промесджефферсон фарфаналександр кокоринартём дзюба

Фарфан, Промес и Кокорин вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ в сезоне 2017/18

Определен список из 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам прошлого сезона.

В него вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Лунев ("Зенит").

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит").

Левые центральные защитники: Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак").

Левые защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").

Опорные полузащитники: Игорь Денисов ("Локомотив"), Лукас Фернандо ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит").

Центральные полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар").

Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").

Правые нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"/"Арсенал"), Федор Чалов (ЦСКА).

Левые нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Луис Адриано ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

Не пропустите: "Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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