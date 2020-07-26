Фарфан рассказал, что не планирует завершать карьеру

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан заявил, что не собирается завершать карьеру.

В конце этого месяца у 35-летнего футболиста истекает контракт с московским клубом. "Локомотив" не будет продлевать контракт с форвардом.

"Чувствую, что еще могу быть полезен на поле. Я настроен позитивно и жду нового вызова в своей карьере", - передает слова Фарфана Libero.

Фарфан выступает за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"| http://soccernews.ru