Фарфан рассказал, когда завершит карьеру

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, когда планирует завершить карьеру. В этом году ему исполнится 36 лет.

"Как долго я буду играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! Как говорит моя мама, ты никогда не знаешь, в этой жизни может случиться что угодно. Может, еще года два или четыре, точной даты нет. Но пока мне мое тело позволяет играть и я все еще могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, буду продолжать играть", цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Фарфан заразился коронавирусом.

Напомним, футболист не выходил на поле с июня прошлого года.

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