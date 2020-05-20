Фарфан рассказал, когда завершит карьеру

Теги локомотив москваджефферсон фарфан

Фарфан рассказал, когда завершит карьеру

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, когда планирует завершить карьеру.  В этом году ему исполнится 36 лет.

"Как долго я буду играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! Как говорит моя мама, ты никогда не знаешь, в этой жизни может случиться что угодно. Может, еще года два или четыре, точной даты нет. Но пока мне мое тело позволяет играть и я все еще могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, буду продолжать играть", цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Фарфан заразился коронавирусом.

Напомним, футболист не выходил на поле с июня прошлого года.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Ларссон обеспокоен возобновлением РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов