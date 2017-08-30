Фарфан рассказал о будущем в "Локомотиве"

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Фарфан рассказал о будущем в "Локомотиве"Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признал, что его все устраивает в московском клубе.

По словам хавбека, он даже не думает о поиске нового места работы.

"Я счастлив в "Локомотиве". У меня есть действующий контракт с клубом. Я рад выступать за эту команду и думаю, что останусь здесь. "Локомотив" - очень большая команда, и она доказывает это своими результатами. Мы надеемся выиграть чемпионат", - сказал он. 

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