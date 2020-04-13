Фарфан рассказал о совместной игре с Раулем

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Фарфан рассказал о совместной игре с Раулем

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался по поводу совместной игры с легендарным форвардом "Реала" Раулем.

"Рауль был невероятен, что можно было видеть на тренировках. Клянусь, он просто смеялся над вратарями. Он забивал голы левой, правой ногой и даже головой", - передает слова Фарфана Marca.

Напомним, Рауль выступал за "Реал" на протяжении 16 лет. За сборную Испании футболист выступал 10 лет.

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