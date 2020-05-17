Фарфан рассказал о своем самочувствии

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Фарфан рассказал о своем самочувствии

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о своем самочувствии.

Ранее у 35-летнего футболиста обнаружили коронавирус.

"Благодарю всех за поддержку! Слава богу, чувствую себя хорошо и спокойно. Я нахожусь дома на самоизоляции, однако с удовольствием смотрю футбол. Уверен, что все будет хорошо. Хочется как можно скорее вернуться на поле. До скорой встречи!" - заявил Фарфан.

Отметим, что в текущем сезоне Фарфан не провел ни одного поединка.

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