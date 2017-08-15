Фарфан рассказал, с каким известным футболистом его путает Семин

Теги локомотив москваюрий семинджефферсон фарфан

Фарфан рассказал, с каким известным футболистом его путает СеминПолузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, с каким известным футболистом его путает главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин.

"Правда ли, что на тренировках Семин называет меня Форланом? Да и это очень забавно. Уже много раз звучало "Форлан", вместо "Фарфан". Партнеры по команде смеются. Раньше в моей карьере такого не случалось", - цитирует 32-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА интересуется форвардом сборной Португалии. | soccernews.ru

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