Фарфан шокирует Питер! "Локомотив" в пух и прах разбивает "Зенит"
Центральным событием не только 15-го тура, но и всего первого круга чемпионата России продолжилась воскресная программа, в рамках которой схлестнулось два лидера кампании питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Битва была за текущее чемпионство. "Зенитчики" и "железнодорожники" имели одинаковое количество очков – по 29, но подопечные Юрия Семина располагались на первом месте благодаря тому, что добыли на одну победу больше. В целом, стоит отметить, что ни одна из команд в РФПЛ не блещет стабильностью, в том числе и лучшие из них. Например, "сине-бело-голубые" потеряли очки во всех трех последних встречах в рамках национального первенства. В свою очередь, "красно-зеленые" еще не так давно оступились в матчах против "Амкара" и "Уфы".
Вчера ЦСКА и "Спартак" потеряли очки, а это означало, что обе команды имели возможность не только закрепиться на лидирующей позиции, но и солидно оторваться от других преследователей. Что касается кадровой составляющей, то "Зениту" не хватало дисквалифицированного Леандро Паредеса. По той же причине в стане "Локомотива" отсутствовал Дмитрий Тарасов и вместо него на поле появился опытный украинец Тарас Михалик.
Подопечные Роберто Манчини на правах хозяев с первых же минут завладели территориальным преимуществом. Но такой сценарий никого не удивил, а "железнодорожники" особо и не возражали, изначально делая ставку на свою сильную сторону – контратаки. Питерцы должны были открывать счет уже на 16-й минуте, когда Ригони беспрепятственно головой пробивал в дальний угол после подачи Кришито, но мяч угодил в штангу. Не прошло и пяти минут, как во второй раз повезло московскому клубу. После выстрела Александра Ерохина сфера пролетела немного правее цели.
До конца первого тайма "зенитчики" время от времени создавали опасность у ворот Гилерме, но забить так и не смогли. Гости ответили только одним перспективным выпадом, когда удар Михалика заблокировал Мевля. С началом второй половины встречи продолжили активнее играть "сине-бело-голубые", но, как выяснилось, перерыв пошел на пользу именно "железнодорожникам". Уже на 58-й минуте гости сотворили образцовую контратаку, в которой Антон Миранчук вывел Джефферсона Фарфана на свидание с голкипером и перуанец не сплоховал, выведя свою команду вперед.
Время истекало, напряжение возрастало, но, несмотря на то, что "Зенит" больше атаковал, "Локомотив" выглядел очень уверенно. А на экваторе второго тайма москвичи увеличили преимущество в счете, сделав серьезную заявку на победу. Снова Фарфан великолепно разобрался в эпизоде, оформив дубль. После такого подопечные Манчини посыпались, а уверенные в себе ребята Семина очень скоро довели счет до разгромного. Неутомимый перуанец, вывалившись на свидание с Луневым, на этот решил отдать пас на Алексея Миранчука, которому оставалось лишь не промазать по пустым воротам.
В оставшееся время гости спокойно отзащищались, таким образом, впервые с 2004 года выиграв в Санкт-Петербурге и став победителем первой части сезона РФПЛ.
"Зенит" – "Локомотив" – 0:3
Голы: Фарфан, 58 – 0:1, Фарфан, 69 – 0:2, Ал. Миранчук, 77 – 0:3
"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Ерохин (Шатов, 84), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ростов" - "Спартак" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ
-
Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"
-
В "Реале" остались недовольны формой Роналду
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Италией
-
Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"
-
Канте восстановился после травмы
-
Уткин раскритиковал Роберто Манчини
-
Карвахаль вскоре вернётся на поле
-
"Ювентус" возобновил интерес к Джану
-
"Исламское государство" угрожает Роналду
-
Лекенс возглавил сборную Венгрии
-
Иньеста пропустит ещё два матча
-
Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"
-
Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов
-
Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
-
"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано
-
Левандовски не сыграет с "Селтиком"
-
Шевченко: "Я верю в украинский футбол"
-
Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Арсенал Тула
|15
|20
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Уфа
|14
|18
|11
|Тосно
|15
|17
|12
|Ахмат
|14
|17
|13
|Амкар
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|СКА Хабаровск
|15
|12
|16
|Анжи
|14
|12