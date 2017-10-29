Фарфан шокирует Питер! "Локомотив" в пух и прах разбивает "Зенит"

Центральным событием не только 15-го тура, но и всего первого круга чемпионата России продолжилась воскресная программа, в рамках которой схлестнулось два лидера кампании питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Битва была за текущее чемпионство. "Зенитчики" и "железнодорожники" имели одинаковое количество очков – по 29, но подопечные Юрия Семина располагались на первом месте благодаря тому, что добыли на одну победу больше. В целом, стоит отметить, что ни одна из команд в РФПЛ не блещет стабильностью, в том числе и лучшие из них. Например, "сине-бело-голубые" потеряли очки во всех трех последних встречах в рамках национального первенства. В свою очередь, "красно-зеленые" еще не так давно оступились в матчах против "Амкара" и "Уфы".

Вчера ЦСКА и "Спартак" потеряли очки, а это означало, что обе команды имели возможность не только закрепиться на лидирующей позиции, но и солидно оторваться от других преследователей. Что касается кадровой составляющей, то "Зениту" не хватало дисквалифицированного Леандро Паредеса. По той же причине в стане "Локомотива" отсутствовал Дмитрий Тарасов и вместо него на поле появился опытный украинец Тарас Михалик.

Подопечные Роберто Манчини на правах хозяев с первых же минут завладели территориальным преимуществом. Но такой сценарий никого не удивил, а "железнодорожники" особо и не возражали, изначально делая ставку на свою сильную сторону – контратаки. Питерцы должны были открывать счет уже на 16-й минуте, когда Ригони беспрепятственно головой пробивал в дальний угол после подачи Кришито, но мяч угодил в штангу. Не прошло и пяти минут, как во второй раз повезло московскому клубу. После выстрела Александра Ерохина сфера пролетела немного правее цели.

До конца первого тайма "зенитчики" время от времени создавали опасность у ворот Гилерме, но забить так и не смогли. Гости ответили только одним перспективным выпадом, когда удар Михалика заблокировал Мевля. С началом второй половины встречи продолжили активнее играть "сине-бело-голубые", но, как выяснилось, перерыв пошел на пользу именно "железнодорожникам". Уже на 58-й минуте гости сотворили образцовую контратаку, в которой Антон Миранчук вывел Джефферсона Фарфана на свидание с голкипером и перуанец не сплоховал, выведя свою команду вперед.

Время истекало, напряжение возрастало, но, несмотря на то, что "Зенит" больше атаковал, "Локомотив" выглядел очень уверенно. А на экваторе второго тайма москвичи увеличили преимущество в счете, сделав серьезную заявку на победу. Снова Фарфан великолепно разобрался в эпизоде, оформив дубль. После такого подопечные Манчини посыпались, а уверенные в себе ребята Семина очень скоро довели счет до разгромного. Неутомимый перуанец, вывалившись на свидание с Луневым, на этот решил отдать пас на Алексея Миранчука, которому оставалось лишь не промазать по пустым воротам.

В оставшееся время гости спокойно отзащищались, таким образом, впервые с 2004 года выиграв в Санкт-Петербурге и став победителем первой части сезона РФПЛ.

"Зенит" – "Локомотив" – 0:3

Голы: Фарфан, 58 – 0:1, Фарфан, 69 – 0:2, Ал. Миранчук, 77 – 0:3

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Ерохин (Шатов, 84), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2)

Богдан Архипенко

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