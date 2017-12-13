Фарфан: "Спартак" - опасен"

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о конкурентах своей команды в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Думаю, все команды -очень серьезные соперники, везде есть талантливые игроки. "Спартак", без сомнения -опасен: он всегда борется за первые места, как и "Зенит", и ЦСКА. Но теперь пришел наш черед занимать верхнюю позицию и закрывать сезон с отрывом от второго места на восемь очков. Мы чувствуем себя уверенно и не хотим сбавлять темп", - цитирует 33-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Фарфан высказался о своей великолепной игре в текущем сезоне. | soccernews.ru