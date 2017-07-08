Фарфан стал жертвой воров

Теги джефферсон фарфанлокомотив москва

Фарфан стал жертвой воровПолузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана обокрали в Германии.

Об этом сообщил сам футболист.

По его словам, он зашёл в торговый центр в Дюссельдорфе, когда неизвестные ограбили его машину. 

Сам Джефферсон отметил, что "лучший способ сражаться с негативом - улыбаться".

Читайте: Геркус: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном" | http://soccernews.ru

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