Фарфан стал жертвой воров

Полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана обокрали в Германии.

Об этом сообщил сам футболист.

По его словам, он зашёл в торговый центр в Дюссельдорфе, когда неизвестные ограбили его машину.

Сам Джефферсон отметил, что "лучший способ сражаться с негативом - улыбаться".

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