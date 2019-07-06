Фарфан успешно перенес операцию на колене
Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан вчера, 5 июля, перенес операцию на колене. Об этом футболист написал в своем инстаграме.
Игроку необходима была операция в связи с повреждением хряща коленного сустава. Хирург, который проводил процедуру, сообщил, что все прошло успешно. Сроки восстановления станут известны через месяц.
Несколько недель нападающий будет находиться в Барселоне.
La mejor cura para recuperarte de una lesión , Eres tú mismo !! Gracias a todos por los mensajes de cariño se los agradezco de corazón❤️ El 10 de la calle anda herido , pero no muerto.✍ #bendecido #operacionexitosa #mentepositiva #muchaFé #volverepronto #el10delacallepositivo #todopormiPais
"Операция прошла хорошо, чувствую себя неплохо. Меня ждет непростой путь реабилитации. Хочу скорее вернуться на поле.
Сегодня буду болеть за "Локомотив" в Суперкубке и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку!" - заявил перуанец.
Ранее сообщалось, что 34-летний может пропустить несколько месяцев.
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|30
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|ЦСКА Москва
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|6
|Арсенал Тула
|30
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|Оренбург
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|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
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|30
|20