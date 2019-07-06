Фарфан успешно перенес операцию на колене

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан вчера, 5 июля, перенес операцию на колене. Об этом футболист написал в своем инстаграме.

Игроку необходима была операция в связи с повреждением хряща коленного сустава. Хирург, который проводил процедуру, сообщил, что все прошло успешно. Сроки восстановления станут известны через месяц.

Несколько недель нападающий будет находиться в Барселоне.

"Операция прошла хорошо, чувствую себя неплохо. Меня ждет непростой путь реабилитации. Хочу скорее вернуться на поле.

Сегодня буду болеть за "Локомотив" в Суперкубке и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку!" - заявил перуанец.

Ранее сообщалось, что 34-летний может пропустить несколько месяцев.

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