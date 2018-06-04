Фарфан: "В новом сезоне "Локомотив" ждет множество испытаний в разных турнирах"

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Фарфан: "В новом сезоне "Локомотив" ждет множество испытаний в разных турнирах"Вингер московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал продление контракта со своим клубом.

"Я провел в "Локо" два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, "Локомотив" помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается. В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно! Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России", - цитирует 33-летнего перуанца официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Фарфан продлил с "Локомотивом" контракт на два года. | soccernews.ru

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