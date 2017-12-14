Фарфан в третий раз признан игроком месяца в "Локомотиве"

Перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан стал лучим игроком "Локомотива" по итогам декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 83,5 процента голосов. Вторым стал хавбек Алексей Миранчук (6,4%). Третье место занял Мануэл Фернандеш (5,1).

В декабре 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 3 матча и забил 4 гола.

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