Фарфан вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Перу

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан отличился голом в товарищеском матче против Исландии (3:1).

Это 24-й гол форварда "Локомотива" за национальную команду.

По этому показателю Фарфан вышел на третье место в сборной Перу, догнав Тео Фернандеса. Выше него - Паоло Герреро (32 мяча) и Теофильо Кубильяс (26).

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