Фарфан вылечился от коронавируса

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Фарфан вылечился от коронавируса

Первый футболист из РПЛ с подтверждённым коронавирусом Джефферсон Фарфан поборол смертельно опасную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", 35-летний футболист чувствует себя хорошо и в настоящий момент проходит обязательную процедуру тестирования после перенесённого COVID-19. Это нужно, чтобы получить разрешение вернуться к тренировкам с командой.

Напомним, что перуанец пропустил весь текущий сезон из-за травмы хряща коленного сустава.

30 июня истекает контракт Фарфана с "железнодорожниками" и, судя по всему, клуб не собирается его продлевать.

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