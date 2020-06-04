Фарфан вылечился от коронавируса

Первый футболист из РПЛ с подтверждённым коронавирусом Джефферсон Фарфан поборол смертельно опасную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", 35-летний футболист чувствует себя хорошо и в настоящий момент проходит обязательную процедуру тестирования после перенесённого COVID-19. Это нужно, чтобы получить разрешение вернуться к тренировкам с командой.

Напомним, что перуанец пропустил весь текущий сезон из-за травмы хряща коленного сустава.

30 июня истекает контракт Фарфана с "железнодорожниками" и, судя по всему, клуб не собирается его продлевать.

Не пропустите: Вратарь "Локомотива" Гильерме потерял деньги из-за участия в финансовой пирамиде. | http://soccernews.ru