Фарфан высказался о своем будущем

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Фарфан высказался о своем будущем
Перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, что он не планирует завершать карьеру.

"У меня есть контракт с "Локомотивом" до мая. Еще будет время, чтобы сесть и поговорить с клубом. Представляю себя какое-то время в Европе, хочу наслаждаться футболом в самых сильных лигах и ещё раз сыграть в Лиге чемпионов. Планирую играть еще 2-3 года", - цитирует Фарфана Movistar Deportes.

Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2020 года.

В данный момент 35-летний Фарфан восстанавливается после тяжелой травмы колена, поэтому в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за "железнодорожников".

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