Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу на стыковые матчи за право принять участие в финальном турнире ЧМ-2018 против Новой Зеландии.

Перуанцы и новозеландцы будут разыгрывать путёвку на мундиаль 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.

В этом сезоне 32-летний Фарфан сыграл за "Локомотив" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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