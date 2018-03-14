Фарфан: "Я отлично адаптировался в "Локомотиве"



Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился впечатлением о российской Премьер-лиге.

"Год прошел замечательно. Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в "Локомотиве", в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В "Локо" с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.

Ваши футболисты в первую очередь физически сильные. Они склонны к силовой манере, и временами это жёсткий футбол. Особенно это чувствуется в матчах с командами из нижней части таблицы. Иногда приходит мысль, как бы не получить по ногам. Мне не раз приходилось пропускать болезненные удары в жёстких стыках. Но надо терпеть. При этом русский футбол разнообразен. В Премьер-лиге есть целый ряд очень талантливых игроков, которым по силам играть в топ-лигах. Это изысканные футболисты. Среди них - наши братья Миранчуки. С учетом возраста, у них сумасшедший потенциал и - верю - большое будущее. Надеюсь, о Леше и Антоне скоро узнают во всем мире", - приводит слова Фарфана официальный сайт клуба.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел в 15 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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