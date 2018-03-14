Фарфан: "Я отлично адаптировался в "Локомотиве"
Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился впечатлением о российской Премьер-лиге.
"Год прошел замечательно. Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в "Локомотиве", в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В "Локо" с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.
Ваши футболисты в первую очередь физически сильные. Они склонны к силовой манере, и временами это жёсткий футбол. Особенно это чувствуется в матчах с командами из нижней части таблицы. Иногда приходит мысль, как бы не получить по ногам. Мне не раз приходилось пропускать болезненные удары в жёстких стыках. Но надо терпеть. При этом русский футбол разнообразен. В Премьер-лиге есть целый ряд очень талантливых игроков, которым по силам играть в топ-лигах. Это изысканные футболисты. Среди них - наши братья Миранчуки. С учетом возраста, у них сумасшедший потенциал и - верю - большое будущее. Надеюсь, о Леше и Антоне скоро узнают во всем мире", - приводит слова Фарфана официальный сайт клуба.
В этом сезоне 33-летний Фарфан провел в 15 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
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|СКА Хабаровск
|22
|12