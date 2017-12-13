Фарфан: "Я показываю такие хорошие результаты благодаря "Локомотиву"

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Фарфан: "Я показываю такие хорошие результаты благодаря "Локомотиву"
Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, благодаря чему ему удается показывать отличную игру.

"Мне кажется, дело не только во мне, но ещё и в поддержке команды, которая в меня верила, тренера, технического персонала, болельщиков. Думаю, это благодаря их помощи я показываю такие хорошие результаты. Я очень доволен, надеюсь и дальше приносить пользу команде. 

Юрий Семин наверняка знал, что я играл в "Шальке" и ПСВ. Когда мне представилась возможность перейти в "Локомотив", я был очень счастлив: ведь я знал, что это отличная команда, с которой можно достичь того, чего мы хотим. Как складываются отношения с президентом клуба Ильёй Геркусом? Очень хорошо. Вообще, у меня отличные отношения со всеми", - приводят слова Фарфана российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах и забил 12 голов.

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