Фарфан: "Я рад за сборную Перу и горжусь нашей командой"

Нападающий сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал выход своей команды в финальную стадию Чемпионата Мира-2018 года.

"Моя мечта сбылась! Я рад за нашу команду и очень ей горжусь. Хочу также поблагодарить весь перуанский народ за его любовь и безудержную поддержку национальной сборной", - написал Фарфан в своем Instagram и опубликовал командную фотографию.

Фото: Перуанцы празднуют.

Стоит отметить, что Перу вышла в финальную стадию мирового первенства впервые с 1982 года.

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