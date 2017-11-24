Фарфан за три недели преодолеет 46 тысяч километров



Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан вынужден очень много летать в последние недели.

Футболист сыграл за свой клуб против ЦСКА в Москве, затем отыграл два матча за сборную в Перу и Новой Зеландии. После этого хавбек вернулся в столицу России и принял участие во встрече Лиги Европы с "Копенгагеном".

Через несколько дней "железнодорожники" сыграют против "СКА-Хабаровск" в матче Премьер-лиге.

В сумме получился, что Фарфан за 22 дня преодолеет около 46 тысяч километров.

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