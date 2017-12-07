Фарфан забил восемь голов в последних семи матчах за "Локомотив"

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" победил "Злин" (2:0).

Один из мячей в этом поединке на счету перуанского полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана.

Стоит отметить, что 33-летний хавбек отличился восемь раз в последних семи встречах команды.

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