Фарфан заявил, что он пошутил насчет сокращения зарплат



Перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан заявил, что он шутил, когда категорично высказался против сокращения зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией китайского коронавируса.

"К сожалению, фраза, которую я произнёс в эфире со своим другом Роберто Газасолой, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира. Еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу", - приводит слова Фарфана "Чемпионат".

Зарплата 35-летнего форварда в российском клубе составляет 1,5 миллиона евро в год. В нынешнем сезоне он не провел за "Локомотив" ни одного матча из-за травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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