Фарфан: "Здорово, что мы дважды покорили Петербург"

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Фарфан: "Здорово, что мы дважды покорили Петербург"

Атакующий полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дал комментарии после матча 20-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Мы создали серьёзный задел перед уходом на перерыв. Насколько я знаю, такого в истории "Локомотива" ещё не было. У нас хорошие шансы на успех, но впереди ещё десять матчей. Мы сделаем всё, чтобы сохранить этот результат. Как мне удалось оформить два дубля в двух матчах в Петербурге? Наверное, в этом есть какая-то магия. Если серьёзно, то мои голы - результат работы всей команды. Мне нравится приезжать в Петербург - очень красивый город. Здорово, что мы покорили его дважды" - цитирует Фарфана официальный сайт "железнодорожников".

Стоит отметить, что в этом сезоне 33-летний перуанец забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 22 матчах. | http://soccernews.ru

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