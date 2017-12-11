Фарфан: "Здорово, что мы дважды покорили Петербург"

Атакующий полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дал комментарии после матча 20-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Мы создали серьёзный задел перед уходом на перерыв. Насколько я знаю, такого в истории "Локомотива" ещё не было. У нас хорошие шансы на успех, но впереди ещё десять матчей. Мы сделаем всё, чтобы сохранить этот результат. Как мне удалось оформить два дубля в двух матчах в Петербурге? Наверное, в этом есть какая-то магия. Если серьёзно, то мои голы - результат работы всей команды. Мне нравится приезжать в Петербург - очень красивый город. Здорово, что мы покорили его дважды" - цитирует Фарфана официальный сайт "железнодорожников".

Стоит отметить, что в этом сезоне 33-летний перуанец забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 22 матчах. | http://soccernews.ru