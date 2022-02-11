Фарке мощно высказался о потенциале Сафонова

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Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке оценил уровень голкипера своей команды Матвея Сафонова.

"На мой взгляд, Сафонов - один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у "Краснодара" есть настолько качественный вратарь. Его определённо ждёт блистательная карьера. Рад, что работаю с ним", - сказал Фарке.

В текущем сезоне 22-летний страж ворот сыграл за "быков" 17 матчей и пропустил 16 голов.

Ранее сообщалось, что купить Сафонова хочет питерский "Зенит".

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