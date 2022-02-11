Фарке объяснил, почему выбрал "Краснодар"
Фото сайт "Краснодара"
Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке рассказал, почему возглавил именно "быков", несмотря на наличие предложений из Европы.
"Буду честен: "Краснодар" не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ, и, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определённым клубом какой-нибудь из 47 титулов. Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах.
Признаюсь, что я не сразу принял предложение "Краснодара". Не было такого, что мне позвонили, и я сразу побежал собирать вещи. Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакома РПЛ и "Краснодар". Меня встретили очень тепло, я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к "Краснодару". И всё указывает на то, что я сделал верный выбор", - сказал Фарке.
Напомним, что "Краснодар" объявил о назначении немецкого тренера 13 января. Он сменил на посту уволенного Виктора Гончаренко.
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