Фарке прокомментировал свое назначение в "Краснодар"

Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен

Новоиспеченный наставник "Краснодара" Даниэль Фарке поделился мнением о своем назначении в стан "быков".

"Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу.

Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой.

Большое преимущество, конечно, в том, чтоб РПЛ стартует в конце февраля – это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!", – сказал немецкий специалист.

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