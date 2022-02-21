Фарке рассказал о целях "Краснодара" на остаток сезона
Фото сайт "Краснодара"
Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке озвучил задачи своей команды в текущем сезоне.
"Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице - тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку.
Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно 18 туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата", - сказал немецкий тренер.
Напомним, что "Краснодар" объявил о назначении Фарке 13 января. Он сменил на посту уволенного Виктора Гончаренко.
"Быки" набрали 29 очков в 18 турах и занимают пятое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" - 9 баллов.
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