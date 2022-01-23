Фарке рассказал о своем игровом стиле

Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке поделился своим видением игры в интервью клубному каналу "быков".

"Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.

Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.

Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.

Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть", – сказал немецкий специалист.

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