Фарке рассказал о своем игровом стиле
Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен
Новый главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке поделился своим видением игры в интервью клубному каналу "быков".
"Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.
Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.
Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.
Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фарке высказался о Томасе Тухеле
-
Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"
-
Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ
-
Рангник рассказал об атмосфере в "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса
-
Фарке рассказал о своем игровом стиле
-
Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой
-
Аллегри не верит в чемпионство "Ювентуса" перед матчем с "Миланом"
-
Шварц поделился мнением о подписании Смолова в "Динамо"
-
Миранчук травмировался в матче против "Лацио"
-
Главные новости дня: 22 января
-
Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева
-
"Марсель" победил "Ланс" в матче Лиги 1
-
Разгромная победа Испании, камбэк Грузии: результаты Евро-2022 по футзалу 22 января
-
"Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителя
-
Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
-
Семак высказался о потасовке игроков в товарищеском матче с "Ботевом"
-
Луис Адриано может вернуться в Россию
-
Роналду за 5 лет забил всего один гол с штрафного удара в матчах чемпионата
-
Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022