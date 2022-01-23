Фарке высказался о Томасе Тухеле

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Фарке высказался о Томасе Тухеле

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке рассказал о работе во второй команде "Боруссии" Дортмунд в период, когда первую команду "шмелей" возглавлял нынешний тренер "Челси" Томас Тухель.

"В то время он возглавлял первую команду. Я видел, какая это нагрузка — быть главным тренером европейского гранда. Очень много давления, очень много работы. Я его не хотел отвлекать, но с его стороны всегда инициировалось общение. Очень приятно, когда есть возможность работать с умными людьми, обладающими такими качествами, как у Томаса.

Думаю, нет смысла рассуждать о его профпригодности. С такими людьми можно говорить о футболе не только в рабочее время, но и в повседневной жизни. Дни, которые мы проводили вместе на тренировках, были наполнены разговорами об игроках.

Конечно, ты стараешься брать что-то хорошее на вооружение, когда видишь это. Но я думаю, что Тухель взял на вооружение какие-то элементы и из моего подхода тоже. Но он уже в то время был на топ-уровне", — приводит слова немецкого специалист пресс-служба "Краснодара".

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