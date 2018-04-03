Фасио: "Не должны думать исключительно о Месси, следует держать в уме всю "Барселону"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

" Месси? Он - лучший игрок в мире, его игру можно наблюдать в каждом матче с его участием. Но мы не должны думать только о нем, следует держать в уме всю "Барселону". Это будет хороший тест для нашей команды ", - цитирует 31-летнего бека "волков" официальный сайт его клуба.

Напомним, Вальверде уже назвал заявку "Барселоны" на матч с "Ромой". | soccernews.ru