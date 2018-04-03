Фасио: "Не должны думать исключительно о Месси, следует держать в уме всю "Барселону"

Теги барселонаромалионель мессифедерико фасио

Фасио: "Не должны думать исключительно о Месси, следует держать в уме всю "Барселону"Защитник "Ромы" Федерико Фасио высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"МессиОн - лучший игрок в мире, его игру можно наблюдать в каждом матче с его участием. Но мы не должны думать только о нем, следует держать в уме всю "Барселону". Это будет хороший тест для нашей команды ", - цитирует 31-летнего бека "волков" официальный сайт его клуба.

Напомним, Вальверде уже назвал заявку "Барселоны" на матч с "Ромой". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов