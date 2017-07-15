Фасио перешел в "Рому"

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Фасио перешел в "Рому"

"Рома" выкупила контракт хавбека "Тоттенхэма" Федерико Фасио, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что футболистом интересовался "Зенит", который готов был заплатить за него около 10 миллионов евро.

Фасио прошлый сезон провел в аренде в "Роме", где сыграл 37 матчей и отметился двумя голами.

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