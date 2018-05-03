Фасио раскритиковал судейство в матче с "Ливерпулем"



Защитник "Ромы" Федерико Фасио остался недоволен работой судьи Дамира Скомины в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (4:2).

"Мы провели отличный матч, но к сожалению не вышли в финал. Особенно если учесть два пенальти, которые не поставили в ворота "Ливерпуля". К тому же арбитр компенсировал всего три минуты. Впрочем нам не стоит сильно огорчаться. Нужно вынести положительные моменты из этого матча. Нам необходимо работать дальше с поднятой головой", - приводит слова Фасио Football Italia.

Недовольство Фасио вызвало падение Эдина Джеко в начале второго тайма, а также игра рукой защитника "Ливерпуля" Трента Александра-Арнольда в своей штрафной.

Не пропустите: "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 (обзор). | http://soccernews.ru