Фасио: "Жаль, что игра с "Челси" завершилась вничью, поскольку мы заслуживали победу"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио поделился мнением о матче с "Челси" (3:3).

"Мы хорошо сыграли в матче против "Челси". Жаль, что игра завершилась вничью, поскольку мы заслуживали победу. Впереди у нас матч против "Торино" и если мы сыграем так же, как в Лондоне, то у нас не будет никаких проблем в предстоящей игре" - приводит слова Фасио Football Italia.

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