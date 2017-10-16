Фассоне: "Клуб продолжает поддерживать Монтеллу"

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Фассоне: "Клуб продолжает поддерживать Монтеллу"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне поделился мнением о миланском дерби.

"Досадно проигрывать в дерби на последней минуте, тем более после такой хорошей игры в первом тайме. В эпизоде с пенальти в действиях Родригеса скорее было больше наивности, чем, собственно, нарушения правил. В первом тайме мы играли плохо, а вот во втором на поле была абсолютно другая команда. Мы много созидали и пропустили второй гол, когда проводили лучший отрезок матча.

Я был бы сумасшедшим, если бы перед стартом сезона сказал, что после 8 туров у нас будет четыре поражения, но мы осознаем, что всему свое время. Когда болезнь не проходит, обычно увеличивают дозировку лекарств, но иногда нужно просто подождать. Вот и "Милану" нужно дать время. Игра вселяет надежду, клуб поддерживает Монтеллу" - приводит слова Фассоне Football Italia.

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