Фассоне: "Коста - это замечательный футболист, однако он на контракте с "Челси"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне провел переговоры с агентом форварда "Челси" Диего Косты Жорже Мендешом.

"Я бы предпочел не обсуждать футболистов других клубов. Диего Коста - это прекрасный игрок, но он выступает за "Челси". Мы провели встречу с Жорже Мендешем, так что о многом можно было бы расспросить его. Коста - это замечательный футболист, но он на контракте с "Челси". Больше ничего не могу сказать на этот счет" - приводит слова Фассоне Sky Sports.

В прошлом сезоне Коста сыграл 35 поединков, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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