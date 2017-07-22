Фассоне: "На трансфер Бонуччи нас вдохновил Винченцо Монтелла"

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Фассоне: "На трансфер Бонуччи нас вдохновил Винченцо Монтелла"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне поделился подробностями перехода защитника Леонардо Бонуччи.

"На трансфер Бонуччи нас вдохновил Винченцо Монтелла, он верил в эту сделку с самого начала. Больше всего растерян был наш спортивный директор Массимилиано Мирабельи. Сомнения были, естественно, не в игроке, а в том, осуществим ли данный трансфер вообще.

С генеральным директором "Ювентуса" Джузеппе Мароттой состоялась всего одна встреча. Наши позиции были близки, и в итоге сделка состоялась" - приводит слова Фассоне Milan TV.

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