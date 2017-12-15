Фассоне прокомментировал отказ УЕФА урегулировать с "Миланом" вопрос о нарушении ФФП

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Фассоне прокомментировал отказ УЕФА урегулировать с "Миланом" вопрос о нарушении ФФП

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне прокомментировал отказ УЕФА урегулировать с клубом вопрос о нарушении правил финансового фэйр-плей.

"Решение УЕФА вполне ожидаемо. УЕФА запросил у нас подтверждающую документацию по двум действиям, которые клуб не может сделать. Это подтверждение рефинансирования долга перед фондом "Эллиот Менеджмент" и гарантии того, что клуб перейдёт на полную самоокупаемость и закроет все долги. Сейчас мы обсуждаем с УЕФА соглашение, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию" - цитирует Фассоне Football Italia.

Напомним, что "Милану" грозят санкции от УЕФА вплоть до отстранения от еврокубков. | http://soccernews.ru

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