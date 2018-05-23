Фассоне: "УЕФА поступил с "Миланом" как со второсортным клубом из России"

Генеральный директор ”Милана” Марко Фассоне раскритиковал решение УЕФА, который отказался пойти на соглашение с клубом по вопросам финансового фэйр-плей.

"Подобное решение УЕФА нанесело ущерб имиджу "Милана". Мы все ждали положительного решения по финансовому фэйр-плей. Подобные вещи ранее происходили только со второсортными клубами из России. Наши адвокаты немедленно приступят к работе, так как УЕФА портит наш имидж", - приводит слова Фассоне журналист Танкреди Палмери.

Ранее сообщалось, что "Милану" грозят санкции вплоть до исключения из еврокубков.

Не пропустите: "Милан" не прошел соответствие финансовому Fair Play и может быть исключен из еврокубков. | http://soccernews.ru