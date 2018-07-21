Фатальная ошибка Пятова: "Динамо" обыгрывает "Шахтер" в Суперкубке Украины

Солнечная Одесса в очередной раз стала местом старта нового футбольного сезона в Украине, который традиционно начинается матчем за Суперкубок. Престижный трофей предстояло разыграть сильнейшим командам страны последних двух десятилетий – донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо". Фаворитом букмекеры называли "горняков", которые в прошлом сезоне выиграли не только внутренний чемпионат, но и Кубок Украины. Однако статистика последних очных встреч говорила в пользу столичного клуба, который выиграл в предыдущем футбольном году четыре поединка из пяти.

Обе команды хорошо поработали на сборах, так что к отчетному поединку уже успели набрать определенную форму. Хорошие скорости с первых минут встречи не стали неожиданностью. Игра стала нравиться примерно с 7-й минуты, когда случился первый удар в створ ворота. Степаненко бросил бразильца в прорыв, Марлос сместившись с правой бровки в центр нанес удар по центру, но такой выстрел не стал сложным для Бойко.

Спустя две минуты "горняки" провели очередную атаку, которая завершалась зрячим ударом в дальний верхний угол от Коваленко. Голкипер киевлян прочитал намерения игрока "Шахтера" и без проблем укротил мяч. А через минуту команда Паулу Фонсеки просто обязана была открывать счет. Исмаили на огромнейшей скорости ворвался игрок в чужую штрафную, после чего нанес сумасшедший по силе и точности выстрел под перекладину. Бойко запоздал с прыжком, но на помощь ему пришла верхняя планка, от которой сфера отскочила обратно в поле.

Действующий чемпион не сбавлял оборотов и вскоре мяч еще раз угодил в каркас ворот "Динамо". После подачи с правого фланга от Данченко сфера полетела по непредсказуемой траектории и угодила в перекладину. Киевлянам в очередной раз повезло, но гол в их ворота, как говорится, назревал.

И вот тут случилось то, чего никто не ждал. Атаковал "Шахтер", имел моменты отличиться, однако забила другая команда. Виной всему грубая ошибка голкипера "горняков" Андрея Пятова. Откинули мяч защитники назад вратарю, но Пятов намереваясь выбить сферу после атаки Беседина элементарно не попал по снаряду. Тут же Андрей запрессинговал нападающего "Динамо" и, казалось, вынудил того покинуть штрафную площадку. Но Беседин нашел возможность сделать пас, после которого пошел, прострел на дальнюю стойку ворот, откуда Буяльский, находясь в полном одиночестве, переправил мяч в цель – 0:1.

Пропущенный гол в буквальном смысле обезоружил донецкий клуб, который внезапно растерял весь пыл в атаке. А киевляне, напротив, почувствовали уверенность и перевели игру в центр поля. "Шахтер" пришел в себя лишь в конце тайма, но после удара Коваленко с 18-ти метров и последующего рикошета, мяч полетел над девяткой.

В перерыве Александр Хацкевич решил сыграть на опережение, зная, что соперник постарается добавить активности в тайме втором. Белорусский наставник выпустил на поле, пожалуй, самого опытного на данный момент разрушителя в составе "Динамо" Дениса Гармаша. Но ветерану столичного клуба довелось поиграть недолго. В середине тайма он был заменен по причине травмы. Однако в одном эпизоде, по которому есть вопросы к арбитру, Гармаш все же отметился. Одна из атак "Шахтера" развивалась правым флангом, откуда Данченко выполнял прострел на Марлоса. Но перед тем как натурализованный бразилец собирался принять мяч, Гармаш аккуратно завалил игрока "горняков". Арбитр стоял в нескольких метрах, но на эпизод предпочел не реагировать. Хотя повтор показал, что Гармаш фолил на Марлосе.

В целом же игра во втором тайме носила обоюдоострый характер. Поначалу опаснее атаковали динамовцы. Перспективный удар был у Шепелева, но сфера полетела выше перекладины. А в другой атаке столичного клуба Данченко едва не привез пенальти на Вербиче. Правда, опаснейший штрафной киевляне разыграли бездарно.

Примерно с 70-й минуты преимущество "Шахтера" стало подавляющим. Здорово из-под защитника в дальний угол пробивал Фернандо, но Бойко сыграл в рамке блестяще, отразив сферу за лицевую линию, на угловой удар.

Временами "горняки" заигрывались в атаке и однажды за это чуть не поплатились. Цыганков здорово набежал в штрафную соперника и после подачи от партнера головой с пяти метров переправлял сферу в левую "девятку", но угодил в перекладину, от которой сфера снова вылетела в поле.

Команда Паулу Фонсеки ответила классным ударом Мораеса. После шикарной передачи с левой бровки Жуниор идеально пробивал головой в правую от себя "шестерку", но туда же рванул в броске и Бойко, который не позволил "пятнистому" оказаться в сетке.

Чем ближе был финальный свисток, тем хаотичнее атаковал "Шахтер". Концовка у игроков донецкого клуба не получилось. Они много нервничали и даже включились в потасовку, которую спровоцировали киевляне. В результате Бурда и Исмаили увидели перед собой красные карточки. А через минуту прозвучал финальный свисток, возвестивший о победе "Динамо". Первый трофей отправляется в Киев! Новый сезон в Украине стартовал!

"Шахтер" – "Динамо" – 0:1

Гол: Буяльский, 18.

"Шахтер": Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фернандо (Болбат, 70), Патрик, Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 67), Мораес.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Морозюк, Кадар, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 71), Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 77), Цыганков, Вербич, Беседин.

Удаления: Исмаили, 90+7 – Бурда, 90+6.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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