Фати близок к продлению контракта с "Барселоной"

Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

"Барселона" в ближайшее время продлит контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист уже сообщил руководству каталонского клуба о своем желании остаться в команде. Ранее сообщалось, что агент игрока хочет трудоустроить его в другой клуб.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 43 матча, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 20222 года.

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