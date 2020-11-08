Фати будет прооперирован в понедельник

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Фати будет прооперирован в понедельник

Форвард "Барселоны" Ансу Фати перенесет операцию на колене в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

После операции будет объявлен срок восстановления 18-летнего футболиста.

Напомним, Фати был заменен перед началом второго тайма в матче с "Бетисом". Медобследование после матча выявило у Фати разрыв мениска левого колена.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей за "Барселону", забив 5 голов и сделав 4 результативных передачи.

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