Фати готов сыграть за "Барселону" после 11-месячной паузы

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати в ближайшее время вернётся на поле после длительного перерыва.

Пресс-служба "сине-гранатовых" опубликовала видеоролик с 18-летним футболистом, который говорит: "Кулес, я готов".

Фати не играет с ноября прошлого года из-за травмы. Он восстанавливался после разрыва мениска левого колена.

Ближайший матч "Барса" проведет в воскресенье. Соперником каталонцев будет "Леванте".

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