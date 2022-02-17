Фати хочет вернуться к матчу с "Реалом"

Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен

Испанский форвард "Барселоны" Ансу Фати в данный момент продолжает свое восстановление от травмы в Мадриде вместе с доверенным доктором.

Как сообщает Diario Sport, молодой игрок оптимистично оценивает свое восстановление и надеется вернуться уже к матчу 29-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом".

Однако отмечается, что он не намерен форсировать свое восстановление и в том случае, если не будет готов к "Эль-Класико", то постарается вернуться в матче с "Севильей", который пройдет в 30-м туре Примеры.

В нынешнем сезоне Фати сыграл в пяти матчах Ла Лиги, в которых забил три гола.

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